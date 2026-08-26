China Resources Microelectronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China Resources Microelectronics hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 CNY gegenüber 0,190 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Resources Microelectronics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,27 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,86 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Experten hatten einen Gewinn von 0,256 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,34 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at