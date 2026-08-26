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26.08.2026 06:31:28
China Resources Microelectronics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
China Resources Microelectronics hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,34 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China Resources Microelectronics 0,210 HKD je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,77 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 3,09 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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