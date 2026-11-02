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02.11.2026 06:31:29
China Resources Microelectronics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
China Resources Microelectronics hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,22 HKD gegenüber 0,150 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,91 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,11 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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