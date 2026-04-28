China Resources Microelectronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Resources Microelectronics hat am 25.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,27 Milliarden HKD – ein Plus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Resources Microelectronics 2,84 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,540 HKD beziffert. Im Vorjahr waren 0,630 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 11,93 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,88 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at