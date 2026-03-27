China Resources Wandong Medical Equipment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Resources Wandong Medical Equipment hat am 26.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

China Resources Wandong Medical Equipment hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 62,70 Prozent auf 158,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 424,9 Millionen CNY gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,320 CNY. Im Vorjahr hatten 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,34 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 11,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,51 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at