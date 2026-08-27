China Resources Wandong Medical Equipment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Resources Wandong Medical Equipment hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 468,1 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 466,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at