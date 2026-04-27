China Resources Wandong Medical Equipment präsentierte Quartalsergebnisse

China Resources Wandong Medical Equipment ließ sich am 25.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Resources Wandong Medical Equipment die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das China Resources Wandong Medical Equipment ein Ergebnis je Aktie von 0,050 CNY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 406,6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 371,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at