China Resources Wandong Medical Equipment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China Resources Wandong Medical Equipment veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat China Resources Wandong Medical Equipment 343,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 390,8 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at