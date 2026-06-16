Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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16.06.2026 06:17:04
China retail sales sink for first time since Covid
Investment slump deepens as divergence widens in second-biggest economyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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