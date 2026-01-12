12.01.2026 09:49:38

China ruft zur Nichteinmischung im Iran auf

PEKING (dpa-AFX) - China hat auf die Proteste im Iran und die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu einem möglichen Eingreifen mit einem Appell zur Nichteinmischung reagiert. Außenamtssprecherin Mao Ning sagte in Peking, China lehne eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ab und widerspreche der Anwendung oder Androhung von Gewalt in den internationalen Beziehungen.

"Schwierigkeiten überwinden"

Peking hoffe, dass Regierung und Bevölkerung des Iran die aktuellen Schwierigkeiten überwinden und die nationale Stabilität wahren könnten. Zugleich betonte die Sprecherin auf Fragen von Journalisten, dass China die Lage aufmerksam beobachte. Berichte über verletzte oder getötete chinesische Staatsbürger lägen bislang nicht vor.

China und Iran unterhalten seit Jahren eine enge wirtschaftliche und strategische Partnerschaft, die sich vor allem durch Handel und Energiebeziehungen auszeichnet, darunter den Export iranischen Öls nach China./jpt/DP/mis

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
