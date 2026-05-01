China Satellite Communications A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China Satellite Communications A hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Satellite Communications A 0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat China Satellite Communications A 542,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 538,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at