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25.08.2026 06:31:29
China Satellite Communications A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
China Satellite Communications A gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Satellite Communications A 0,030 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 686,2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 681,9 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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