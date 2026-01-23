South China Holdings LtdShs Aktie
WKN: 590116 / ISIN: KYG8278Z1458
|
23.01.2026 12:19:20
China saves Filipino sailors near South China Sea shoal
The Chinese Coast Guard launched a rescue effort to save Filipino sailors near the disputed Scarborough Shoal after their cargo ship capsized with 21 people on board.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu South China Holdings LtdShs
|Keine Nachrichten verfügbar.