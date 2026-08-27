China Science Publishing Media öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Science Publishing Media veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 806,5 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 822,3 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at