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30.04.2026 06:31:29
China Science Publishing Media veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
China Science Publishing Media präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,05 CNY. Im letzten Jahr hatte China Science Publishing Media einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 357,8 Millionen CNY, gegenüber 446,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,84 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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