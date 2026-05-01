China Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Securities 0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.

China Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,18 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at