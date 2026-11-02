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02.11.2026 06:31:29
China Securities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
China Securities lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
China Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,330 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,46 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,04 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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