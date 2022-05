China senkt Steuer für einige schadstoffarme Autos

PEKING (dpa-AFX) - China will die Steuer auf einige schadstoffarme Personenkraftwagen um die Hälfte senken. Das teilte das Finanzministerium am Dienstag auf seiner Webseite mit. Weil Covid-Ausbrüche und entsprechende Gegenmaßnahmen das Vertrauen der Verbraucher erschüttert haben, will die chinesische Regierung das Wirtschaftswachstum ankurbeln.

Die Steuersenkung soll für schadstoffarme Autos gelten, die von Juni bis Dezember verkauft werden. Zudem dürfen die Fahrzeuge maximal 300 000 Yuan (knapp 42 000 Euro) kosten, hieß es weiter. Die zweitgrößten Volkswirtschaft der will den Konsum nach den strikten Corona-Beschränkungen ankurbeln. Banken sollen mehr Kredite vergeben.

Das Kreditwachstum schwächte sich im April auf den niedrigsten Wert seit fast fünf Jahren ab, und mehrere Indikatoren deuten darauf hin, dass die Daten für Mai nicht viel besser ausfallen werden. In Schanghai wurde im vergangenen Monat kein einziges Auto verkauft, da fast alle Autohäuser in der Stadt wegen des Corona-Lockdowns geschlossen waren.

China ist für die deutschen Autokonzerne Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und BMW der größte Einzelmarkt. In den letzten Jahren stockte das früher rasante Absatzwachstum etwas, vergangenes Jahr sorgte insbesondere die knappe Chipversorgung für Produktionsprobleme./mne/bgf/jha/