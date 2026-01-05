05.01.2026 11:22:39

China setzt weiter auf Zusammenarbeit mit Venezuela

PEKING (dpa-AFX) - Ungeachtet der Lage in Venezuela setzt China weiter auf Kooperation mit dem südamerikanischen Land. Egal, wie sich die politische Situation in Venezuela verändere, Chinas Bereitschaft, die praktische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu vertiefen, werde sich nicht ändern, sagte Außenamtssprecher Lin Jian in Peking. Chinas legitime Interessen in Venezuela seien in Übereinstimmung mit dem Gesetz geschützt, erklärte er weiter.

Nach der Ergreifung des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Streitkräfte hatte China dessen sofortige Freilassung gefordert. Das Vorgehen der USA verletzte das Völkerrecht deutlich, betonte Lin.

China und Venezuela sind Verbündete. Peking ist einer der wichtigsten Käufer venezolanischen Erdöls und gewährte dem Land eine Zeit lang immer wieder Kredite für den Ausbau von Energiewirtschaft und Infrastruktur.

2023 erweiterten Maduro und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die diplomatischen Beziehungen beider Länder zu einer sogenannten strategischen Allwetter-Partnerschaft, eine Art der Beziehungen, die Peking nur mit wenigen Staaten unterhält./jon/DP/zb

