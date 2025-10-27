China Shenhua Energy Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Shenhua Energy Company ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Shenhua Energy Company die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,500 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,48 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at