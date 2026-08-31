China Shenhua Energy Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China Shenhua Energy Company hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,720 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 136,90 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 73,94 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at