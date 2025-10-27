China Shenhua Energy Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Shenhua Energy Company hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 HKD, nach 0,970 HKD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,20 Prozent auf 82,00 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,39 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

