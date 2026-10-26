China Shenhua Energy Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Shenhua Energy Company stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,72 CNY. Im letzten Jahr hatte China Shenhua Energy Company einen Gewinn von 0,730 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Shenhua Energy Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 106,69 Milliarden CNY im Vergleich zu 75,04 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at