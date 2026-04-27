China Shenhua Energy Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Shenhua Energy Company stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,67 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,720 HKD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Shenhua Energy Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 79,44 Milliarden HKD im Vergleich zu 74,40 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at