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26.10.2026 06:31:29
China Shenhua Energy Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
China Shenhua Energy Company hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,83 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,48 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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