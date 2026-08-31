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31.08.2026 06:31:29
China Shenhua Energy Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
China Shenhua Energy Company hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,640 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 118,94 Milliarden CNY – ein Plus von 73,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Shenhua Energy Company 68,52 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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