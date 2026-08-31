China Shenhua Energy Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Shenhua Energy Company hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,47 Milliarden USD – ein Plus von 84,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Shenhua Energy Company 9,47 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at