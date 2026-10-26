China Shenhua Energy Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Shenhua Energy Company hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,87 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,810 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Shenhua Energy Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 124,11 Milliarden HKD im Vergleich zu 82,00 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at