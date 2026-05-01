China Shipping Container Lines legte Quartalsergebnis vor

China Shipping Container Lines hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,99 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 5,40 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at