China Shipping Container Lines stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Shipping Container Lines stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 0,04 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als China Shipping Container Lines mit 0,040 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite standen 7,63 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,84 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at