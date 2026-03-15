Rivalry Aktie
WKN DE: A3C4Y2 / ISIN: CA76803P1036
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16.03.2026 00:31:20
China shock: Rivalry tests Merz and German economy
Chancellor Friedrich Merz is scrambling to defend German industry from the economic upheaval caused by intense rivalry from China. Momentum is building to impose new trade barriers to stop unfair trade practices.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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