WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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12.05.2026 10:30:52
China should stop hoarding food and fertiliser, says former World Bank chief
David Malpass also said that Beijing's claim to be a developing nation was no longer credible.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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