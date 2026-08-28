China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 590,0 Millionen CNY – eine Minderung von 52,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,25 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at