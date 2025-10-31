31.10.2025 06:31:28

China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 CNY, nach 0,080 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 497,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A 474,2 Millionen CNY umgesetzt.

