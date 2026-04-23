China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A präsentierte Quartalsergebnisse

China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,28 Prozent auf 613,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A 699,5 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,700 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A 0,430 CNY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,20 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A einen Umsatz von 2,67 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at