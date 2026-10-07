CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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07.10.2026 18:56:00
China slaps down EU request for voluntary curbs on hybrid car exports
European Commission now considering temporary limits to control surging shipments that could trigger serious trade conflictWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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