China South Publishing Media Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China South Publishing Media Group ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China South Publishing Media Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 CNY gegenüber 0,080 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,42 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at