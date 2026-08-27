China South Publishing Media Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China South Publishing Media Group hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,31 CNY gegenüber 0,360 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,58 Prozent auf 2,92 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at