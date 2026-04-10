China South Publishing Media Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China South Publishing Media Group gab am 09.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China South Publishing Media Group 0,230 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 4,11 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,98 Milliarden CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,890 CNY. Im Vorjahr hatte China South Publishing Media Group 0,760 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 13,32 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 12,58 Milliarden CNY.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,905 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 12,54 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at