China South Publishing Media Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China South Publishing Media Group äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

China South Publishing Media Group hat ein EPS von 0,21 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,210 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,92 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,87 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at