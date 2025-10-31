China South Publishing Media Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

China South Publishing Media Group hat am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,94 Prozent auf 2,15 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at