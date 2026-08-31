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31.08.2026 06:31:29
China Southern Airlines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
China Southern Airlines hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,29 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 46,90 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,88 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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