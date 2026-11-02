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02.11.2026 06:31:29
China Southern Airlines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
China Southern Airlines gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das China Southern Airlines ein Ergebnis je Aktie von 0,210 CNY vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52,53 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 51,37 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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