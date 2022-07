China Southern Airlines kauft 96 Airbus-Jets

GUANGZHOU/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft China Southern Airlines kauft im großen Stil bei Airbus (Airbus SE (ex EADS)) ein. Die chinesische Airline unterzeichnete einen Vertrag über 96 Mittelstreckenjets der A320neo-Reihe, wie sie am Freitag an der Börse in Shanghai mitteilte. Laut Preisliste habe die Bestellung einen Gesamtwert von rund 12,2 Milliarden US-Dollar (11,7 Mrd Euro), allerdings sei der tatsächliche Preis niedriger. Bei Flugzeugkäufen sind hohe Rabatte üblich. Airbus-Aktien legten nach der Nachricht um mehr als drei Prozent zu.

Die ersten 30 Maschinen sollen den Angaben zufolge im Jahr 2024 ausgeliefert werden, 40 Jets sollen 2025 folgen, 19 im Jahr 2026 und die letzten 7 Maschinen 2027./stw/jha/