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01.05.2026 06:31:29
China Southern Airlines legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
China Southern Airlines ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Southern Airlines die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 47,78 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 10,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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