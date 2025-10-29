China Southern Airlines öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Southern Airlines gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,21 CNY. Im letzten Jahr hatte China Southern Airlines einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 51,37 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,87 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at