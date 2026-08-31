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31.08.2026 06:31:29
China Southern Power Grid Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
China Southern Power Grid Technology A präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,19 CNY. Im letzten Jahr hatte China Southern Power Grid Technology A einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,22 Prozent auf 830,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Southern Power Grid Technology A 895,4 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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