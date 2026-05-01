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01.05.2026 06:31:29
China Southern Power Grid Technology A legte Quartalsergebnis vor
China Southern Power Grid Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,66 Prozent auf 445,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Southern Power Grid Technology A 509,7 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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