China Southern Power Grid Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Southern Power Grid Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,28 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 981,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 693,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at