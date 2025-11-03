|
03.11.2025 06:31:29
China Southern Power Grid Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
China Southern Power Grid Technology A lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 CNY gegenüber 0,170 CNY im Vorjahresquartal.
China Southern Power Grid Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 693,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 554,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
